Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Genç Arıcılar İstihdam Ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hayata geçirilen 'Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi' kapsamında genç arıcı adayları, sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Proje ile arıcılık sektöründe yaş ortalaması düşürülerek gençlerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çorum'da arıcılığın bilimsel yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında genç arıcı adayları, kentteki sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Arıcılık sektöründe yaş ortalamasının gençleştirilmesi, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'nda Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Çorum'un önde gelen sanayi kuruluşları ile Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği stant açarak, projeyle belirlenen 15-29 yaş aralığındaki 50 genç arıcılık konusunda bilgilendirildi.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, birlik olarak üreten gençlere ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Doğadaki kültür bitkilerinin tamamı, arılar tarafından tozlanıyor. Dünyamızın, yaşamımızın devam edebilmesi için arılara ihtiyacımız var. Proje ile gençlere can suyu verdik. Aldıkları eğitim ve gördüklerini üretime dönüştürecekler." dedi.

Saygı, proje kapsamında 50 gence otuzar kovan vereceklerini kaydetti.

Proje Koordinatörü Ömer Arslan da projeye, "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan" ismini verdiklerine dikkati çekerek, ekolojik denge ve Kovid-19 salgını döneminde yaşanılan tecrübeden sonra dünyayı güzelleştirecek bir canlıyı projelerine konu ettiklerini söyledi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Tamer Orhan da firmaların açtığı stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlikte katılımcılara arı şerbeti ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Çorum Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü?
Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title