Çorum'da Gelin Kayınpederini Vurarak Öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, gelini tarafından silahla vurularak öldürüldü. İlk ifadesinde cinsel istismara uğradığını iddia eden gelin, kayınpederini öldürdüğünü söyledi.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, gelini tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kuruçay köyünde Cemal D'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemal D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Cemal D'nin gelini Fatmagül D, karakola götürüldü.

Fatmagül D'nin buradaki ilk ifadesinde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Cemal D'nin oğlu Sezer D'nin de 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

