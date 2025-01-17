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Çorum'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

Çorum'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
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Çorum'da, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla Çorum Filistin Platformu tarafından program düzenlendi.

Çorum'da, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla Çorum Filistin Platformu tarafından program düzenlendi.

Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, aylardır beklenen ateşkes anlaşmasının nihayet sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Anlaşma, İsrail kabinesinde henüz onaylanmasa da Gazze'de İsrail'in soykırımının amacına ulaşamadığını, savaşın kazananının Gazzeli şehit ve gaziler olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Direnerek dünyaya nizam verdiler. Sadece Gazze'de insanların değil, bütün insanlığın öldüğünü gösterdiler. En önemlisi de bütün insanlığa kocaman bir ders verdiler."

Gazze'deki savaşın İsrail'in kendi içinde iç çatışma ve ayrışmalara da neden olduğunu öne süren Kılıç, "İsrail'in, Gazze savaşından önce 9 milyon olan nüfusu, bir milyon azaldı. Bir milyon İsrailli korkudan ülkesini terk etti. İşgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Program, Çorum Müftü Vekili Yasin Baykal'ın duasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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