Çorum'da freni boşalan kamyon altyapı için kazılan çukura düştü
Güncel Haberler
Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan kamyon, altyapı için kazılan çukura düştü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde freni boşalan kamyon, altyapı için kazılan çukura düştü.
Fatih Mahallesi İhsan Emralioğlu Şehir Parkı yanında park halindeki 19 ADH 101 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu hareket etti.
Yaklaşık 30 metre yokuş aşağı ilerleyen kamyon, altyapı için kazılan çukura düştü.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kazada kamyon, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel