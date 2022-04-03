Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü - Haberler

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Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

ÇORUM'da park halindeki otomobilin üzerine fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü.

ÇORUM'da park halindeki otomobilin üzerine fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü. Otomobilde hasar oluştu.

Osmancık Caddesi'nde park halindeki Habib Arduçtepe'ye ait otomobilin üzerine, fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırırken, otomobilde hasar oluştu.


Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

İtfaiye, Fırtına, Güncel, Haberler

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