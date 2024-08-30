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Çorum'da Firar Eden Maymun Bacağından Isırdı

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Çorum'da bir evden firar eden maymun, Buse S.'yi bacağından ısırdı. Maymunun izine henüz rastlanamadı.

ÇORUM'da firar eden maymun Buse S.'yi(19) bacağından ısırdı. 3 gündür izine rastlanılamayan maymunun arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Buharaevler Mahallesi'nde bir evden 3 gün önce firar eden maymun, Buse S.'ye(19) saldırarak bacağını ısırdı. Buse'yi dizinden ısıran maymun, daha sonra kayıplara karıştı. Hastaneye götürülen genç kadın, maymunun ısırdığı alana pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. Maymun ise kaçtığı bölgedeki bazı evlerin balkonlarında görüldü. Şu ana kadar firarda olan maymunun izine rastlanamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler ise bölgedeki aramasını tamamladı. Kaçan maymunun kime ait olduğu tespit edilemezken, ülkeye kaçak yollarla getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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