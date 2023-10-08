Çorum'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Çorum'da İnsani Değerler Platformu (İDP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Çorum'da İnsani Değerler Platformu (İDP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Tekbir getirerek Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık", "Mumammed'in ordusu geri gelecek", "Mehmetçik Aksa'ya" şeklinde sloganlar attı.

İDP Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'in Müslümanların gönlünde kıymetli bir dava olduğunu söyledi.

Filistin halkına eziyet eden İsrail devletinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Korkmaz, "1948'de Filistin toprakları içinde İsrail devletinin kurulmasıyla başlayan, 75 yıl süren büyük bir zulmü bütün dünya seyrediyor. Özellikle 1967'den sonra zulüm artarak devam etti. Bugüne kadar zalim İsrail devletinin yaptığı zulümleri görmeyen başta Avrupa ve Amerika devletleri, bugün 'İsrail'e karşı bir zulüm yapılıyor, İsrail mağdur edildi' diyerek edebiyat yapıyor." dedi.

Filistin halkının bugüne kadar sabrettikten sonra artık kıyama kalktığını dile getiren Korkmaz, Allah'ın Filistin halkına zafer nasip etmesini temenni etti.

Korkmaz, "Zalim İsrail devletine karşı içimizde bir merhamet oluşursa, bu, yıllardır onların yaptığı zulüm neticesinde mazlum kalan Filistin ve diğer Müslümanlara ihanet olur." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Filistinlilerin İsrail'e karşı zafer elde etmesi için dua edildi.

Basın açıklamasına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.