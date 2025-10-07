Çorum'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Çorum Emek ve Demokrasi Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Özdoğanlar kavşağında bir araya gelen platform üyeleri, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir" şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen grup, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Platform sözcüsü avukat Ahmet Özdel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin halkının tarihin en büyük acılarından birini yaşadığını söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradığını hatırlatan Özdel, "40'tan fazla ülkeden yüzlerce gönüllünün yer aldığı bu barışçıl girişime yapılan saldırı, yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir." dedi.

Gazze'nin yıllardır ablukayla kuşatma altında olduğunu vurgulayan Özdel, "İki yıldır süren ve artık soykırıma dönüşen savaşla birlikte işgalci Netanyahu hükümeti, bombaların ve mermilerin yanı sıra açlığı ve yoksunluğu da bir silah olarak kullanmaktadır. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi ve en temel yaşam malzemelerinin ülkeye sokulmaması, bu ablukayı bir insanlık trajedisine dönüştürmektedir." ifadelerini kullandı.

Özdel, Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin yalnızca insani yardımı engelleme değil, aynı zamanda dayanışma ve küresel adalet mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu anlattı.