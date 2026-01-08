Haberler

Çorum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Çorum'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen ve haklarında daha önce işlem yapılmayan 10 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentteki kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru M.B. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
