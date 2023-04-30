Çorum'da evlenme teklifini reddeden ağabeyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis talebi

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde evlenme teklifini reddeden ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Ahmet Özkarslı (26) hakkında savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mehmet Özkarslı için ise 18 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Duruşma 24 Mayıs'a ertelendi.

ÇORUM'da evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Ahmet Özkarslı (26) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, Mustafa İçöz'e sopayla saldıran Ahmet Özkarslı'nın babası Mehmet Özkarslı için ise 18 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, geçen yıl Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlilik talebini reddetti. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz'e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.