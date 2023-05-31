Çorum'da evlenme teklifini kabul etmeyen genç kızın ağabeyi öldürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı'nın evlenme teklifini kabul etmeyen Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz öldürüldü. Baba Mehmet Özkarslı'nın da sopayla vurduğu İçöz'e dava dosyasına giren görüntü üzerine tutuklanan baba Mehmet Özkarslı takdiri indirimi ile 15, oğlu Ahmet Özkarslı da yine takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da Ahmet Özkarslı'nın (26) evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ün (21) öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın tabancayla ateş etmesiyle yere düşen İçöz'e, babası Mehmet Özkarslı'nın da defalarca sopayla vurduğu görüldü. Dava dosyasına giren görüntü üzerine tutuklanan baba Mehmet Özkarslı takdiri indirimi ile 15, oğlu Ahmet Özkarslı da yine takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini, evlenmek istemediğini söyledi. Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz'e ateş etti. İçöz, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

OĞLU ATEŞ ETMİŞ, BABASI SOPAYLA VURMUŞ

Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ıncı celsesinde, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak sunuldu. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın evden tabanca ile çıkıp, köy meydanında Mustafa İçöz'e ateş ettiği, arkadan gelen babası Mehmet Özkarslı'nın da yere düşen İçöz'e defalarca sopayla vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, bunun üzerine Mehmet Özkarslı'nın da tutuklanmasına karar verdi.

'MERMİLER SEKEREK MAKTULE İSABET ETTİ'

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ölen Mustafa İçöz'ün yakınları da duruşmada hazır bulundu. Mehmet Özkarslı, "Olay aniden gelişen bir durumdur, asla tasarlanmış bir olay değildir. Suçsuzum beratımı istiyorum" dedi. Ahmet Özkarslı ise "Olay bir anda gerçekleşmiştir. Maktulün tehdit etmesi sonucu bir anda sinirime hakim olamadım. Önce yere sıkacaktım, mermiler sekerek maktule isabet etmiştir. Adaletinize sığınıyorum. Ben vurmasaydım, o bizi vuracaktı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım" diye konuştu.

BABAYA DA ÖLDÜRMEDEN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkarslı'ya önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi, sonra geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, takdir indirimi ile cezayı 25 yıla düşürdü. Mehmet Özkarslı'ya ise 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından dava açılsa da eyleminin 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek, müebbet hapis cezası verildi. Ceza, sanığın eylemini 'tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 18 yıl, sonra da takdir indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi. (DHA)