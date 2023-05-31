Çorum'da evlenme teklifini kabul etmeyen genç kızın ağabeyi öldürüldü

Ahmet Özkarslı'nın evlenme teklifini kabul etmeyen Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz'ün öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. Baba Mehmet Özkarslı da defalarca sopayla vurduğu için tutuklandı. Ahmet Özkarslı 25, Mehmet Özkarslı ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da Ahmet Özkarslı'nın (26) evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ün (21) öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Ahmet Özkarslı'nın tabancayla ateş etmesiyle yere düşen İçöz'e, babası Mehmet Özkarslı'nın da defalarca sopayla vurduğu görüldü. Dava dosyasına giren görüntü üzerine tutuklanan baba Mehmet Özkarslı takdiri indirimi ile 15, oğlu Ahmet Özkarslı da yine takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini, evlenmek istemediğini söyledi. Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz'e ateş etti. İçöz, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.