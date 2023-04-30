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Çorum'da eve silahla ateş eden 3 zanlı yakalandı

Çorum'da eve silahla ateş eden 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

??????? Çorum'da bir eve tüfekle ateş ederek kaçan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

??????? Çorum'da bir eve tüfekle ateş ederek kaçan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Cadde'de bulunan bir eve U.D, M.Ö. ve M.Ç. tarafından tüfekle ateş edildi.

Olay sonrası kaçan zanlılar, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Zanlıların saldırıda kullandığı tüfeğin de bulunmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Çorum Güncel Haberler

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