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Çorum'da Evden Köpek Çalma İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Evden Köpek Çalma İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Yavruturna Mahallesi'ndeki bir evden köpek çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma sonucu, zanlılar gözaltına alındı. Zanlılara ait ikamette yapılan aramada çalındığı iddia edilen köpek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.

Çorum'da bir evden köpek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yavruturna Mahallesi'ndeki bir evden köpek çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, tanık beyanları ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini belirlediği zanlıları gözaltına aldı.

Zanlılara ait ikamette yapılan aramada çalındığı iddia edilen köpek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Köpek ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Çorum Güncel Haberler

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