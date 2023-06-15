Çorum'da Evden Köpek Çalma İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Tutuklandı

Yavruturna Mahallesi'ndeki bir evden köpek çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma sonucu, zanlılar gözaltına alındı. Zanlılara ait ikamette yapılan aramada çalındığı iddia edilen köpek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.