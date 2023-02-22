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Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

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Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Dodurga ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Dodurga ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Doğu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Abdullah İpci'ye ait 3 katlı binanın zemin katında kiracı Sefa Özdemir'in evinde yangın çıktı.

Bina sahibinin ihbarı üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen İpci de tedavi altına alındı.

Öte yandan Dodurga Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Caddesi Sefa Özdemir İtfaiye Güncel Haberler

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