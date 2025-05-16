Çorum'da Ev Yangını: İki Ev ve İki Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'da Ev Yangını: İki Ev ve İki Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un İskilip ilçesinde Hacıhalil köyünde çıkan yangında, bir ev ve iki samanlık alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 1 ev ve 2 samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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