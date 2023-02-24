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Çorum'da eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

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Çorum'da eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü

ÇORUM'da eski muhtar İsmail E., Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya'yı (42) tabancayla vurarak öldürdü, babası Turan Uzunkaya'yı (79) ise yaraladı.

ÇORUM'da eski muhtar İsmail E., Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya'yı (42) tabancayla vurarak öldürdü, babası Turan Uzunkaya'yı (79) ise yaraladı.

Bir dönem muhtarlık yapan İsmail E., iddiaya göre, eski görev yeri Sungurlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İsmail E., tabanca ile Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'ya ateş etti. Mesut Uzunkaya hayatını kaybederken, babası Turan Uzunkaya ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan İsmail E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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