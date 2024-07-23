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Çorum'da eski iş ortağı tarafından silahla yaralanan kişi

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Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı.

Murat Ç. (26), konuşmak için kendisini çağıran eski iş ortağı Taner S. (22) ile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta buluştu.

İkili bir süre konuştuktan sonra Taner S, aracındaki tüfekle Murat Ç'ye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı Murat Ç, yakınları tarafından bölgeye yakın bir sağlık kuruluşuna getirildi.

Murat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Yaralının yakınlarınca olay esnasında zanlının yanında olduğu iddia edilen ve hastaneye gelen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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