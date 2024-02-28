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Çorum'da Eşi ve Çocuklarını Darbettiği İddiasıyla Tutuklandı

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Çorum'da bir kişi, eşi ve çocuklarını sopa ile darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Çocuklardan birinde sopa ile darp izlerine rastlandı. Baba, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

??????? Çorum'da eşi ve çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aksungur köyünde İ.K, eşi N.K. ile çocukları M.K. ve T.K'yi sopa ile darbetti.

İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen çocuklardan T.K'nin vücudunda sopa ile darp izlerine rastlandı.

Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İ.K, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çorum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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