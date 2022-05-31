Çorum'da bir kadın, ablasının eşinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi - Haberler

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Çorum'da bir kadın, ablasının eşinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da ablasının boşanma aşamasındaki eşinin otomobile açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da ablasının boşanma aşamasındaki eşinin otomobile açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre E.Ö, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Ö.Ö, baldızı Ezgi Taşıran ve kayınvalidesinin içinde bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Ezgi Taşıran, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Taşıran, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı öncesi taraflar arasında kavga çıktığı, E.Ö'nin annesinin kavgada darp edildiği ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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