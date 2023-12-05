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Çorum'da Engelliler Günü Kutlamaları

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Çorum'da düzenlenen törende engelli öğrenciler gösteriler sundu. Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda bir araya gelen öğrenciler, Engelliler Günü kutlama etkinliğinde halk oyunları gösterileri sundu.

Çorum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende engelli öğrenciler gösteriler sundu.

Samsun Atakum Halk Eğitimi Merkezi, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunca ortaklaşa "Parla 100 Yaşındasın Engelsiz Yüzyıldasın Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında iki uygulama okulunda öğrenim gören özel öğrenciler, Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda bir araya geldi.

Ardından özel öğrenciler Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Engelliler Günü kutlama etkinliğinde halk oyunları gösterileri sundu.

Gösteriyi, Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile öğrencilerin aileleri izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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