Çorum'da Engelli Kız Kardeşlere Cinsel İstismar: İki Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.E. (39) ve M.T. (37), sosyal medya üzerinden tanıştıkları engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundu.

Kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.