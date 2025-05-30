Çorum'da Engelli Kız Kardeşlere Cinsel İstismar: İki Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Engelli Kız Kardeşlere Cinsel İstismar: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddia edilen G.E. ve M.T. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'da, engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.E. (39) ve M.T. (37), sosyal medya üzerinden tanıştıkları engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundu.

Kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.