Çorum'da Engelli Kişi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Çorum'un Kale Mahallesi'nde 37 yaşındaki zihinsel engelli Can B., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zihinsel engelli Can B. (37), ailesiyle yaşadığı Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki dairesinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Can B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel