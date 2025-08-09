Çorum'da Emniyet Denetimleri Arttı: 10 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, 1-8 Ağustos tarihleri arasında 111 denetim gerçekleştirilmiş, 10 kişi hakkında arama kararı bulunarak yakalanmış ve çeşitli yasa dışı malzemeler ele geçirilmiştir.

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1-8 Ağustos tarihlerinde yapılan 111 denetim ve şok uygulamada 27 kahvehane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

4 bin 964 GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 17 ateşli silah, 1 kesici alet, 10 şarjör, 70 fişek, 11 uyuşturucu hap ve 45 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetlemelerinde ise incelenen 2 bin 248 araçtan 5'inin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
