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Çorum'da Emekli Sayısı Çalışan Sayısına Yaklaşıyor

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Çorum'da emekli sayısı, aktif çalışan sayısına yaklaşarak dikkat çekti. Çeşitli nedenlerin etkilediği bu durum, gençlerin diğer şehirlere göç etmesi ve emeklilerin geri dönmesiyle açıklanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Çorum'un emekli oranı en yüksek olan iller arasında yer alıyor.

Çorum'da emekli sayısı çalışan sayısına yaklaştı

ÇORUM - Çorum'da emekli sayısı aktif çalışan sayısına yaklaştı. Vatandaşlar, bu durumun farklı şehirlerde emekli olan çalışanların Çorum'a dönmesi, gençlerin ise farklı şehirlere taşınmasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 yılı aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalılar verilerine göre, 521 bin 335 nüfusa sahip Çorum'da 123 bin 217 kişi aktif sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 123 bin 40 oldu. Verilere göre Çorum, emekli sayısının çalışan sayısına göre oranı en yüksek olan 10 il arasında yer aldı. Son dönemde sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Çorum'daki vatandaşlar, emekli sayısının fazla olmasının, emekli olduktan sonra Çorum'a dönen vatandaşlardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Senelerdir inşaatta sıva ustası olarak çalıştığını ve emekli olduğunu ifade eden Celal Budak, emekli sayısının artmasının, gençlerin çalışmak için farklı şehirlere gitmesinden kaynaklandığını belirterek, "Gençler iş bulmak için gidiyor. Aç kalmamak için mecbur gitmek zorunda. Ben 40 senelik sıvacıyım. Bu süre zarfında iş olduğu sürece sürekli çalıştım. Ama artık iş bulamıyoruz" dedi. Emeklilik sonrası Çorum'a döndüğünü kaydeden Ali Öztürk de, "Genel olarak baktığımızda emekli bireyler ve sigortalı çalışan vatandaşların oranı aynı seviyedeyse şu anki iş sahası Çorum'a az geliyor demek. Ben de Çorum'da çalışıp emekli olmadım, dışarı memleketlerde yıllarca inşaat ustalığı yaptım. Çanakkale'ye kadar gitmediğim yer kalmadı" diye konuştu.

(MCK-BÇ-SO-Y)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Güncel
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