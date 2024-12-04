Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı

"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi

 Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü

Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Çorum'da Emekli Çifti 5 Milyon Lira Dolandıran İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Çorum'da Emekli Çifti 5 Milyon Lira Dolandıran İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli çifti 5 milyon lira dolandırdı. İki şüpheli, İstanbul'daki evlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çorum'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıktan sonra evden uzaklaştıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'daki evlere düzenlenen operasyon sırasında zanlıların balkondan kaçmaya çalıştığı anlar da polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Bisküviden daha ucuz
img

Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar
img

"150 bin Suriyeli kayıp" diyen Yerlikaya'nın akıbetlerine dair de bir tahmini var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okul yok mu? Bursaspor elendi mi? (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.