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Çorum'da elini kömür kırma makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Çorum'da elini kömür kırma makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Güncel Haberler

Çorum'da kömür kırma makinesine elini kaptıran işçinin parmakları koptu.

Çorum'da kömür kırma makinesine elini kaptıran işçinin parmakları koptu.

Alınan bilgiye göre, U.D. (23), Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir iş yerinde kömür kırma makinesiyle çalışırken elini makineye kaptırdı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda dört parmağı kopan U.D, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Çorum OSB Güncel Haberler

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