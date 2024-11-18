Çorum'da Elektrikli Motosikletten Düşen Kadın Yaralandı
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen 70 yaşındaki Hanife K. yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Çorum'da üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen kadın yaralandı.
Hanife K. (70) idaresindeki araç, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.