Çorum'da Elektrikli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da bir otomobilin elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Adem E. idaresindeki 19 AU 213 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda, Suriye uyruklu Haitham A'nın (54) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Haitham A. ile motosiklette bulunan Hanna S. (55), Hana A. (5) ve İlaf A. (2) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
