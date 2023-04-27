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Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sadık Ş. (21) idaresindeki 06 YAS 98 plakalı otomobil, Atçalı köyü yolunda elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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