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Çorum'da Elektrik Direğinde Patlama, Kablolar Yola Düştü

Çorum'da Elektrik Direğinde Patlama, Kablolar Yola Düştü
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Çorum'un Çepni Mahallesi'nde bulunan elektrik direğinde meydana gelen patlama sonucu, kopan kablolar yola düştü. Polis ve elektrik arıza ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Çorum'da arıza nedeniyle patlama meydana gelen elektrik direğinden kopan kablolar yola düştü.

Çepni Mahallesi İskilip Caddesi'ndeki elektrik direğinde arıza nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kopan kabloların yola düşmesi nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.

YEPAŞ ekipleri, bölgede elektrik akımını keserek arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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