Çorum'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Çorum'da Büğet köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Kasım Kabakcı (27), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Büğet köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Kasım Kabakcı (27), ağır yaralandı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.