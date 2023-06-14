Çorum'da Ele Geçirilen Sahte İçki ve Sigaralar İmha Edildi

Çorum KOM ekipleri tarafından ele geçirilen sahte içki ve sigaralar imha edildi. Piyasa değeri 20 milyon olan 6 kamyon dolu malzeme böyle imha edildi.

Çorum KOM ekipleri tarafından ele geçirilen sahte içki ve sigaralar imha edildi

Piyasa değeri 20 milyon olan 6 kamyon dolu malzeme böyle imha edildi

ÇORUM - Çorum'da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 73 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 6 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün ve çeşitli emtiadan oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet gözetiminde imha edildi.

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2022 içerisinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 1 ton tütün, 133 kilo tütün mamulü, bin 432 paket kaçak sigara, 13 bin 210 litre kaçak içki, 253 şişe kaçak içki, 25 adet alkol yapımında kullanılan emtia, 22 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 5 milyon 283 bin adet makaron, 326 bin 681 adet dolu makaron sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Taşdemir, bugün itibariyle yakalanan malzemelerin imhasının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görevliler huzurunda yapıldığını açıkladı.