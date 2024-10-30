Çorum'da Ekmek Fırınında Yangın Çıktı
Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çıkan yangın, maddi hasara ve bina sakinlerinin tahliyesine neden oldu.
Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katında bulunan Ferruh T'ye ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binada bulunan 2 dairede yaşayanlar tahliye edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fırında maddi hasar oluştu.