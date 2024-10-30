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Çorum'da Ekmek Fırınında Yangın Çıktı

Çorum'da Ekmek Fırınında Yangın Çıktı
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çıkan yangın, maddi hasara ve bina sakinlerinin tahliyesine neden oldu.

Çorum'da ekmek fırınında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katında bulunan Ferruh T'ye ait ekmek fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada bulunan 2 dairede yaşayanlar tahliye edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fırında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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