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Çorum'da Ehliyetsiz Sürücünün Neden Olduğu Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Çorum'da Ehliyetsiz Sürücünün Neden Olduğu Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.Y. (16) yönetimindeki 19 ABB 066 otomobil İnönü Caddesi Terminal Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Özge S.(31) ve Serkan C. (44) ile araçlarda bulunan Ecrin Sena K. (8), Ümame K. (11), Asaf K. (6), Sibel K. (39) ve Zemzem Ö. (58) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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