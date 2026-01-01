Haberler

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma ve don ihtimaline karşı tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
