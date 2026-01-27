Çorum'da Eğitim Yöneticileri Zirvesi Toplantısı düzenlendi

Çorum'da "Çorum Eğitim Yöneticileri Zirvesi Toplantısı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya il genelindeki eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı.

Eğitimde dönüşüm, liderlik ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı toplantıya moderatör Merve Aşçı'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Oğuz ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden Dr. Ahmet Aydemir konuşmacı olarak katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantıda yaptığı konuşmada, çağın hızla değişen ihtiyaçları, dijitalleşme ve küresel rekabet ortamında okul yöneticilerinin yalnızca idare eden değil, vizyon üreten ve süreci yöneten liderler olması gerektiğini belirtti.

Çağlar, eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimini destekleyen bu tür buluşmaların süreklilik kazanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda Prof. Dr. Ebru Oğuz, "Eğitimde Dönüşümün Şifreleri: Çevik Liderlik ve Sürdürülebilir Başarı", Dr. Ahmet Aydemir ise "Geleceği Tasarlayan Eğitim Liderleri" konularında sunum yaptı.