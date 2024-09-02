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Çorum'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi Açılıyor

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Çorum'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) hizmete girecek. Vali Zülkif Dağlı, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde düzensiz göçle mücadele çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

Çorum'da Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı, 100 kişi kapasiteli Düzensiz Göçmen Kabul ve Sevk Merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Göç İdare Müdürü İdris Coşkun, merkezin durumu hakkında Dağlı'ya bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, Çorum'da düzensiz göçle mücadelenin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdare Müdürlüğünce eşgüdüm içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Güvenlik güçlerince yakalanan veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tespit edilen düzensiz göçmenlere ilk işlemin GÖKSEM'de yapılacağını ifade eden Dağlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu yabancıların ülkelerine gönderileceğini belirtti.

GÖKSEM'in kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"İlimizde mobil göç aracı da hizmet vermeye başladı. İçerisinde jeneratör, laptop, parmak izi sorgulaması yapmak için (parmak izi cihazı, kamera, yazıcı-tarayıcı bulunan mobil göç aracı, emniyetimiz ve jandarmamız ile birlikte belirli yerlerde uygulamalarda bulunacak. Gerekli incelemeler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapıldıktan sonra ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancılar GÖKSEM'e götürülecek. Haklarında sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınmasına müteakip ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilecekler."

Kaynak: AA / Güncel

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