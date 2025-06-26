Çorum'da Düz Kontak Yöntemiyle Otomobil Çalan İki Zanlı Yakalandı

Çorum'da Düz Kontak Yöntemiyle Otomobil Çalan İki Zanlı Yakalandı
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Çorum'da park halindeki bir otomobili 'düz kontak' yöntemiyle çalan iki zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Çorum'da park halindeki otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırarak çaldığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'ye ait 06 AY 0709 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 25. Sokak'tan çalındı.

İhbar üzerine polis ekiplerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Olaydan kısa süre sonra çalınan otomobil Çepni Mahallesi Kavafiyeciler Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıp çaldıkları tespit edilen E.Y. ve A.Ö, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil sahibine teslim edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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