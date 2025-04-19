Çorum'da Düşen Arı Kovanları Otoparka Kaldırıldı
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde kasisten geçen bir araçtan yola düşen 2 arı kovanı, zabıta ekipleri tarafından otoparka kaldırıldı. Düşme esnasında kaçan arılar kısa süre içinde geri döndü.
Çorum'da kasisten geçen araçtan düşen kovanlar, belediye ekiplerince yediemin otoparkına kaldırıldı.
Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi'nde bir araçtan kasisten geçtiği sırada 2 arı kovanı yola düştü.
İhbar üzerine caddeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Düşme sırasında kovandan kaçan arılar, bir süre sonra kovana geri döndü.
Arıcılık kıyafetleri giyen zabıta ekipleri, 2 arı kovanını araca alarak yediemin otoparkına götürdü.
Kovanların, sahibi bulunana dek yediemin parkında kalacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel