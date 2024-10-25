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Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Servis Sürücüsü Kaçtı, Sahibine Cezası 45 Bin Lira

Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Servis Sürücüsü Kaçtı, Sahibine Cezası 45 Bin Lira
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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan okul servisi sürücüsü, bir binaya saklandı. Olayın ardından aracın sahibine 45 bin lira ceza uygulandı ve minibüs otoparka çekildi.

ÇORUM'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan servis minibüsü sürücüsü kaçıp, bir binaya saklandı. Otoparka çekilen aracın sahibine ise 45 bin lira ceza uygulandı.

Şenyurt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde denetim yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Dur' ihtarında bulunduğu okul servisi minibüsünün sürücüsü yoluna devam etti. Bir kişiyi yolda indiren sürücü, Şenyurt 6'ncı Sokak'a geldiğinde, aracından inip bir binaya girerek izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparken, sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Minibüsün ruhsat sahibine ise 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs, ekipler tarafından otoparka çekildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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