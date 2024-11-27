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Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araçlar Trafikten Men Edildi

Çorum'da 'Dur' İhtarına Uymayan Araçlar Trafikten Men Edildi
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayan bir otomobili terk edilmiş halde buldu. Sürücüsüne ulaşılamadığı için 10 bin 292 lira ceza kesildi. Ayrıca, durdurulan başka bir aracın sürücüsüne de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin lira ceza uygulandı.

Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan bir otomobili, Gülabibey Mahallesi Vatan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Sürücüsüne ulaşılamayan otomobilin plakasına 10 bin 292 lira ceza kesildi. Trafikten men edilen araç otoparka kaldırıldı.

Uygulamada durdurulan bir otomobilin sürücüsüne de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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