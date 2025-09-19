Çorum'da Dur İhtarı Hedef Alındı: Silah ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Haberler

Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün aracı duvara çarptı. Araçta yapılan aramada silah ve sentetik ecza hapı bulundu. Üç kişi gözaltına alınırken, sürücüye yüksek miktarda ceza kesildi.

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken duvara çarpan araçta silah ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip Caddesi'nde F.H.Ş. idaresindeki plakasız bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, kovalamaca esnasında Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak'ta duvara çarparak durdu.

Polis, sürücü ile araçta bulunan H.M.K. ve E.U.T'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait fişek ile 104 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

F.H.Ş'ye "Dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak" suçlarından toplam 72 bin 486 lira para cezası uygulandı.

Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
