Çorum'da Düdüklü Tencere Patlaması: 1 Yaralı
Çorum'un Bayat ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yoncalı köyünde yaşayan Kezban K. (65), yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Kezban K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yoncalı köyünde yaşayan Kezban K. (65), yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.
Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan Kezban K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.