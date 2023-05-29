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Çorum'da dolu yağışı etkili oldu

Çorum'da dolu yağışı etkili oldu

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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