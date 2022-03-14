Dolandırıcılık şüphelileri, kuyumcunun dikkati sonucu yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak girdikleri evlerden aldıkları dövizleri bozdurmaya çalışan iki kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.

Kargı ilçesine bağlı Gölköy'de yaşayan bir vatandaşa kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtan iki kişi, girdikleri evdeki altın ve dövizleri alarak köyden ayrıldı.

Şahıslar, daha sonra ilçe merkezindeki kuyumcuya giderek döviz bozdurmak istedi. Bu kişilerin davranışlarından şüphelenen kuyumcu Sonay Ergül, durumu polise bildirdi.

Köyden gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine de harekete geçen Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, döviz bozduramadan kuyumcudan ayrılan iki zanlıyı Ergül'ün verdiği eşkal doğrultusunda yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 1050 dolar ile 4 bin 650 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kuyumcu Ergül, AA muhabirine, iki kişinin çelişkili ifadeler kullanmasından şüphelendiğini belirterek, "İlçemize yabancı iki kişi dolar bozduracaklarını söyleyip, yüklü miktarda parayı masanın üzerine koydular. 1050 dolar bozmamı istediler. Hareketlerinden şüphelendim ve onlara ederinden daha düşük bir rakam söyledim, kabul ettiler. Önerdiğim 400 lira düşük ücreti kabul ettiklerinde bir problem olduğunu anladım ve paramın yetmediğini söyleyip, kahve ikram ettim. İki kişi dükkandan çıktıktan sonra polisi arayıp durumlarından şüphelendiğimi söyledim." diye konuştu.