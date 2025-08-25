Çorum'da Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum merkezli olarak İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 6 şüpheli toplamda 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.