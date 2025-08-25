Çorum'da Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.