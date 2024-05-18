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Çorum'da Doktor ve Sağlık Çalışanlarını Darbeden Kişi Tutuklandı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde bir kişi, alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerine direnerek doktor ve sağlık çalışanlarını darbetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmetdede Tekke köyünde A.K'nin alkol aldıktan sonra çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada sağlık ekiplerine direnen A.K, jandarma gözetiminde ambulansla Dodurga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviyi reddeden A.K, doktor G.K'yi, yardımcı personeli ve olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlilerini darbetti.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine A.K, hastanedeki jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Dodurga Çorum Güvenlik Suç Sağlık Güncel Haberler

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