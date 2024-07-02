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Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayan kişi kendini de yaraladı

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Çorum'da Kent Park'ta bir doğum günü kutlaması sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Eren H., yanında bulunan bıçakla arkadaşı Hakan Y.'yi yaraladı ancak kavga sırasında kendini de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Eren H. gözaltına alındı.

Çorum'da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.

Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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