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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
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Çorum'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında iş yerinde olan esnaf, patlamanın şiddetini ve panik anlarını anlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, patlamadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Patlamanın yaşandığı apartmana 10 metre mesafede bulunan ve Osmancık caddesinde esnaf olan Keramettin Yıldız, "İş yerimde oturuyordum ve yan binada şiddetli bir patlama oldu. Ben kendimi dışarıya zor attım. Ortalık perişan oldu, ben canımı zor kurtardım" dedi.

DEPREM OLUYOR SANDIK

Kıraathane işletmecisi Mehmet Kozan ise "Ben kıraathanemde ocakta bardak yıkıyordum. Şiddetli bir patlama oldu. Panikle herkes dışarıya koşturdu. Deprem oluyor sandık, dışarısı toz dumandı" diye konuştu .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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